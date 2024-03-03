تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل نزيف الخسائر

شهدت الأسواق المحلية تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة تقترب من 90 جنيهًا للجرام عيار 21، حسب بيانات شركة الشركات العاملة في مجال أبحاث وتقارير المعدن الأصفر.ت

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال الأيّام الماضيّة، بقيمة 360 جنيه للجرام عيار 21، في أسبوع واحد، وهو ما جعله فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، خلال التعاملات الصباحيّة 3074 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تراجعاته الكبيرة اليوم، 2690 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 2306 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 1793 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم عقب انخفاضه بـ21 ألفًا و520 جنيهًا للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.

ومن جانبه، قال سعد إمبابي، الخبير في مجال الذهب، إنّ تراجع أسعار الذهب في الصاغة، جاء نتيجة انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الدولار يمثل أحد أهم العناصر التي تؤثر على سعر الذهب في السوق، وتراجعه يعني انخفاض الذهب، بجانب الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وعوامل العرض والطلب.