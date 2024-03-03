الكشف على 1177 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية المنايل بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الكشف على 1177 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بقرية المنايل بالخانكة، والتي أقيمت على مدار يومين، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.

تخصصات مختلفة في القافلة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المنايل بالخانكة على مدار يومين، وتم الكشف خلالها على 1177 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والرمد والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة».

الكشف المبكر عن الضغط والسكر

كما شملت القافلة عيادة اكشف واطمن للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.