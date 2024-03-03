ماجدة خير الله: دخول الذكاء الاصطناعي في دراما رمضان يقلل تكلفة الإنتاج

قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن اعتماد بعض مسلسلات رمضان 2024 على الذكاء الاصطناعي مهم جدًا؛ لأنه سيساهم في تطوير فن السينما والدراما التلفزيونية، ويتيح إنتاج أفلام لم يكن من الممكن إنتاجها والتي تتضمن إمكانيات ضخمة للغاية مثل المعارك والمشاهد الملحمية والقلاع الضخمة مثل مسلسل الحشاشين.

وأضافت «خير الله»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «الذكاء الاصطناعي سيتيح لنا دخول عالم جديد تمامًا ومختلفًا، ولو نفذنا هذه الإمكانيات في ظل الموارد الطبيعية، فإن التكلفة ستكون ضخمة للغاية».

الذكاء الاصطناعي في الفن

وتابعت: «الذكاء الاصطناعي سيتيح المزيد من الأعمال التاريخية وسيفتح نوافذ كثيرة جدا لموضوعات لم يكن من الممكن أن نتطرق إليها من قبل، أي أنه يقلل تكلفة الإنتاج ويقدم جودة أفضل للغاية، أما يمس البشر والمشاعر، فإن هذا الأمر قد لا يكون جيدا بعض الشيء، فعندما نرى صورًا بالذكاء الاصطناعي ندرك جيدًا أنها ليست صورة طبيعية، وقد يفسد الذكاء الاصطناعي مشاعر كثيرة مهما كان متقنا والمهم هو طريقة الاستخدام».