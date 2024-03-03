سناء منصور تشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» في دراما رمضان 2024

وجّهت الإعلامية القديرة سناء منصور، الشكر إلى الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على جهوده في دعم وتطوير أساليب العرض للدراما المصريّة، بعد الإعلان عن تقديم ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان 2024، بلغة الإشارة لـ«قادرون باختلاف»، عبر البوابة الإلكترونية للجريدة، منوهة بأنَّ هذا العمل غير مسبوق ويُعد الأول لجريدة مصرية.

ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان 2024 بلغة الإشارة

فيما أضافت الإعلامية نهى عبدالعزيز، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على قناة «dmc»، أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، تعِد وجبة درامية دسمة للغاية للمشاهدين في شهر رمضان المبارك: «سعدت للغاية بالخبر الخاص بإطلاق جريدة الوطن خدمة جديدة تستهدف ذوي الهمم، من الصم والبكم لمتابعة المسلسلات والأعمال الدرامية».

«الوطن» تواصل دعمها لـ«قادرون باختلاف»

وتابعت: «الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود جريدة (الوطن) المستمرة، دعمًا لـ المبادرة الرئاسية قادرون باختلاف، وهي خدمة مميزة تستهدف توفير ترجمة لملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني 2024 بلغة الإشارة».

وأكّدت أنّها المرة الأولى من نوعها لهذه الخدمة من بوابة إلكترونية في مصر لمتابعيها؛ لتمكنهم من متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات «المتحدة»، وذلك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة «الوطن».