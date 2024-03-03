دراما رمضان 2024.. مذيع «حيلهم بينهم» ينضم إلى الكبير أوي 8

منذ بدء عرض سلسلة أجزاء مسلسل الكبير أوي في عام 2010 ودائمًا يحرص الفنان أحمد مكي على تواجد ضيوف الشرف معه في العمل، حيث يظهر معه في كل عام مجموعة من الفنانين الكبار خلال أحداث المسلسل، ليضم الجزء الثامن من المسلسل الذي يشارك في مارثون رمضان 2024 مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل وشيماء سيف، ومذيع برنامج المقالب الشهير «حيلهم بينهم».

ويشاركون بأدوار مختلفة منهم من يقدم شخصيات كارتونية ومنهم من يظهر بشخصية مقدم برامج والبعض الآخر يظهر بشخصيته الحقيقية، وتعتبر القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي8 مقتصرة على شبكة قنوات أون إلى جانب منصة واتش إت الرقمية.

عمرو رمزي في رمضان 2024

وبعد طرح البرمو الثاني للعمل كشف تم الكشف عن وجه الفنان عمرو رمزي والذي يشارك بدور مذيع لبرنامج من سيربح المليون خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8، ويعتبر الفنان عمرو رمزي من الفنانين الذين اشتهروا بتقديمهم للبرامج في بداية حياتهم، إذ بدأ حياته المهنية من خلال برنامج المقالب الشهير «حيلهم بينهم».

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8 حول عمدة المزاريطة «الكبير أوي» الذي يتعرض إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به ثم يتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ومن أبطال مسلسل الكبير أوي 8، الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، كما يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، وهذا العمل يحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.