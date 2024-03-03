مصطفى عمار يشيد بجهود «المتحدة»: تنوع كبير في الأعمال الدرامية لرمضان 2024

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن دراما رمضان 2024 أحد أهم المواسم الدرامية خلال آخر 15 سنة، مشيرا إلى وجود كم كبير للغاية من المسلسلات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تم انتقاؤها بعناية شديدة، مشيدا بجهود «المتحدة» وتشكيلها لجنة درامية لقراءة النصوص واختيارها.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أن هناك تنوعا كبيرا للغاية في الدراما المقدمة بالموسم الرمضاني المقبل، فمثلا هناك أعمال تاريخية مثل مسلسل «الحشاشين»، والذي لها أهمية كبرى، إذ يعرض البذرة الأولى التي نشأت منها كل جماعات تيارات الإسلام السياسي في الوطن العربي، والتي ارتكزت عليها الجماعات الإرهابية في تكوين فكرهم وتحقيق أغراضهم عبر استغلال اسم الدين.

مسلسل تاريخي يعيد إحياء تراث ألف ليلة وليلة

وتابع: «هناك مسلسل تاريخي يعيد إحياء تراث ألف ليلة وليلة من خلال الفنان ياسر في «جودر»، وهذا العمل سيُعلم أولادنا والأجيال الجديدة معنى ألف ليلة وليلة التي تربينا عليها جميعا»، مشيرا إلى وجود مسلسلات أدبية مثل «عتبات البهجة» للفنان الكبير يحيى الفخراني، ومأخوذ من نص للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وكاتب السيناريو الخاص به دكتور مدحت العدل.

مسلسل «إمبراطورية ميم»

وواصل: «مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ من نص للكاتب إحسان عبدالقدوس، ويتصدر بطولته الفنان خالد النبوي»، مشيدا باهتمام وحرص الشركة المتحدة بتقديم أعمال أدبية لكتاب كبار، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل.