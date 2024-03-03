مصطفى عمار: سنقدم ملخصات دراما المتحدة يوميا بلغة الإشارة.. ونروج للفكرة عبر المنصات المختلفة

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عن إعلان جريدة «الوطن» عمل ملخص مسلسلات رمضان بلغة الإشارة، قائلا إنه سوف يتم تقديم الأعمال الدرامية بلغة الإشارة في الفترة من بعد الإفطار حتى منتصف الليل في «استديو تحليلي» على الهواء مباشرة.

موعد تقديم الحلقات

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أنه سوف يتم تقديم ملخصات دراما المتحدة يوميا بعد انتهاء الحقلة، موضحا أن فيديوهات الملخصات ستكون صورة فقط، وسيكون هناك مترجمين للغة الإشارة تابعين للمبادرة التي أطلتقها المؤسسة، وبالتالي يستطيع ذوو الهمم متابعة ومعرفة سير الأحداث في المسلسلات والقضايا التي يناقشها المسلسل.

الترويج لملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة

وتابع، أنه يتم الترويج لفكرة ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة من خلال المداخلات اليومية على جميع برامج التوك شو في مختلف قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فضلا عن تثبيت بانرات على كل منصات جريدة الوطن، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات مع كل الجروبات والمبادرات المدنية المهتمة بذوي الهمم من الصم والبكم من أجل إعلامهم بمبادرة المؤسسة، وبالتالي الترويج لها بين أهالينا من ذوي الهمم.

وواصل: «سوف نفعل خدمة على الواتساب لكي نرسل لينكات الحلقات لكل ذوي الهمم»، موضحا أنه سوف يتم جمع قواعد البيانات الخاصة بذوي الهمم من المبادرات الخاصة بهم.