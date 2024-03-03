مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC وترددها.. الحشاشين وعتبات البهجة الأبرز

في رحلة مزدحمة بالمسلسلات خلال شهر رمضان 2024، تبحر قناة «dmc»، التي ارتبطت في أذهاننا بالتنوع والإبداع، لتلامس شغف كل مشاهد، من محبي الدراما والتشويق والإثارة، وتعرض عددًا من المسلسلات الاستثنائية في الشهر المرتقب.. فما هي المسلسلات التي تعرض على قناة «DMC» هذا العام؟

مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

في رمضان 2024، تعود dmc بمجموعة متنوعة واستثنائية من المسلسلات، لعل أبرزها المسلسل المرتقب «الحشاشين»، والذي يسافر خلاله كريم عبد العزيز في رحلة عبر الزمن، ليكشف أسرار جماعة الحشاشين، في عمل درامي تاريخي من إنتاج ضخم.

ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة خالد النبوي وحلا شيحة وعدد من النجوم الشباب بينهم نجله، في مسلسل اجتماعي يسلط الضوء على صراعات العائلة والسلطة، على قناة «دي إم سي».

ويطل يحيى الفخراني بمسلسل عتبات البهجة، بعد غياب يعد طويلًا، في عمل كوميدي اجتماعي، يُقدم جرعة من البهجة والسعادة، ويذاع أيضًا على قناة دي إم سي.

وضمن الأعمال الكوميدية، يأتي مسلسل «بابا جه» الذي يأخذ المشاهد في رحلة كوميدية جديدة، مع نجم الكوميديا في السنوات المنقضية أكرم حسني في مسلسل خفيف يناسب جميع أفراد العائلة، ويعرض عبر قناة dmc.

فيما يأتي مسلسل «فراولة» من بطولة نيللي كريم، التي تشارك في السباق الرمضاني، بمسلسل اجتماعي يُناقش قضايا المرأة ومشاعرها في إطار تشويقي، ويعرض عبر قناة dmc، وعلى القناة ذاتها يعرض مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

وتعود مغامرات يحيى وكنوز في مسلسل رسوم متحركة يُقدم محتوى ترفيهيا تعليميا للأطفال، فيما تشارك ريهام حجاح في السباق الرمضاني بمسلسل اجتماعي يُناقش قضايا المجتمع في إطار غامض.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات وعرب سات

نايل سات

التردد: 11257

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6