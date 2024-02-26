أسامة كمال: إسرائيل دهست قرارات العدل الدولية بالدبابات ودمرتها بالقنابل

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، أن اليوم 26 فبراير، انتهت مهلة محكمة العدل الدولية لإسرائيل، باتخاذ تدابير لإنقاذ الوضع في غزة، مشددًا على أننا لم نشهد في المهلة إلا نفس السلوك العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة، لمدة 143 يوما.

إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني الإجرامي

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن إسرائيل «دهست» كل قرارات محكمة العدل الدولية بالدبابات، ودمرتها بقنابل الفسفور الأبيض، موضحًا أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني الإجرامي، لكنهم شكلوا واقع جديد في الوحشية، وتغلبوا على أنفسهم في الإجرام، ولم يتأثر مسؤول إسرائيلي بمشهد لنازح.

لا يوجد جريمة وحشية لم يرتبكها الاحتلال

أوضح أن إسرائيل مارست في الـ143 يوما، كل جرائم الوحشية والانتهاكات، لا يوجد شيء سيئ لم يحدث، ولا يوجد جريمة وحشية لم يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، منوهًا بأن المتهم معروف، لكن ليس هناك محاكمة له.