مصطفى عمار: الدراما الشعبية حاضرة في مسلسلات «المتحدة».. و«مليحة» عمل فريد من نوعه

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الشركة المتحدة تهتم باستكمال ما تقدمه الدولة المصرية من دعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ وتقديم المساعدات برًا وجوًا، إذ تنتج عملًا دراميًا فريدًا من نوعه في الوطن العربي يستعرض أبعاد القضية، وبداية ونشأة الصراع وحق الفلسطينيين في الأرض، وذلك من خلال مسلسل «مليحة» المكون من 15 حلقة.

المصريون يحبون الدراما الشعبية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أن مسلسل «مليحة» من إخراج عمرو عرفة، مشيرًا إلى أن الدراما الشعبية حاضرة في مسلسلات «المتحدة» ويتصدى لها كل من أمير كرارة ومصطفى شعبان وحسن الرداد وأحمد العوضي، وهذا النوع من الدراما يفضله ويحبه المصريون وكل مشاهدي الوطن العربي.

دراما ما بعد 2011

وتابع: «كل فترة معينة لها نوعية من الدراما التي تميزها، والمشاهدون يتذكرون جيدا نوعية الدراما التي كانت تقدم أعقاب ثورة 2011، والتي كانت تحتوي على كم هائل من العنف والبلطجة وغيرها من الأفعال التي كانت تسيء لمصر ويخجل المواطن من مشاهدتها وسط أسرته»، مضيفا أن هذه النوعية من المسلسلات كانت تعرض على كل القنوات الفضائية وتُصدر للشاشات العربية وكانت هذه الصورة الثابتة عن المجتمع المصري.

وواصل: «بعد دخول الشركة المتحدة في مجال إنتاج الأعمال الدرامية، حدث انضباط وإعادة تأهيل للمسلسلات التي تُقدم، وبالتالي أصبحت الدراما الشعبية تليق مع اسم مصر».