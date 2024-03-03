مصطفى عمار: دراما الأطفال عادت بقوة في عصر «المتحدة».. ومصر هوليود الشرق

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الموسم الدارمي الرمضاني لا يقتصر على الشعب المصري فقط، بل ينتظره كل جمهور الخليج سنويا، مشيرا إلى أن مصر هوليود الشرق وعاصمة الفن، وتأثيرها ممتد من المحيط للخليج، موجها الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الأعمال الدرامية الهادفة التي تقدمها دائما.

دراما الأطفال من أولويات «المتحدة»

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أن دراما الأطفال عادت بقوة هذا العام، والذي سبقه أيضا خلال أعمال «المتحدة» متمثلة في «يحيى والكنوز» و«سر المسجد» و«نورا»، مشيرا إلى أن المنتجين كانوا يهربون دائما من دراما الأطفال كونها غير مربحة، لكن «المتحدة» لا يهمها الربح فقط بل تحرص على توجيه رسالة هادفة للجمهور المصري والعربي وتؤكد على الهوية المصرية.

عيوب الدراما خلال السنوات الماضية

وتابع: «المط والتطويل وبطء الأحداث كانت من عيوب الدراما التي كانت تقدم خلال السنوات الماضية، فالعام الحالي يشهد 19 عملا دراميا خلال شهر رمضان، منهم 9 أعمال مكونة من 30 حلقة، بينما 10 أعمال تتكون من 15 حلقة»، مشيدا بقرار المتحدة الجريء المتعلق بأعمال رمضان الـ15 حلقة.

وواصل: «مصر تميزت بأعمالها الدرامية على مدار الـ64 عاما، والتي تقدمها للوطن العربي».