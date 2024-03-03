بدون سابق إنذار دراما اجتماعية ممزوجة بالتشويق

يخوض الفنان آسر ياسين مغامرة درامية جديدة فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، من خلال بطولة مسلسل «بدون سابق إنذار»، فى ثانى تعاون يجمعه مع المخرج هانى خليفة، وأول عمل درامى فى الموسم الرمضانى بعد غيابه لمدة 6 أعوام منذ تقديمه مسلسل ليالى أوجينى عام 2018، كما يشهد المسلسل أول تعاون مشترك بين آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، وهو من إنتاج شركة blue bee، ويواصل الفنان آسر ياسين تحدياته بأدواره المختلفة التى يراهن خلالها على تطور مهاراته وأدائه من خلال عمل تشويقى اجتماعى حول رحلة أب وأم مع ابنهما المريض بالسرطان والذى بالكاد أتم عامه السادس.

آسر ياسين «الجوكر»

بخطوات ثابتة وذكاء شديد فى اختيار الأدوار، برع الفنان آسر ياسين فى التنقل بين الشخصيات بسلاسة شديدة، فقد اشتهر بحبه للتلون والتحدى، ويأبى أن يقدم أدواراً مُتشابهة مع ما قدّمه من قبل، لذا ينجح دائماً فى خطف الأنظار فور ظهوره على الشاشة بأدائه المتميز، وبالرغم من وسامته إلا أنه لا يعتمد عليها ويجتهد فى تقديم أدوار حقيقية قريبة من الواقع بجرأة شديدة، ما جعله بين الصفوف الأولى لنجوم جيله بـ«100 وش» فنى.

ففى عام 2020 فاجأ الجمهور بخفة ظله مع خدَع «عمر حسين الجزار»، وعصابته مع «سكر» بتوقيع المخرجة كاملة أبوذكرى فى مسلسل «بـ100 وش» وعمل كوميدى من العيار الثقيل ودون استخفاف بعقلية الجمهور، وقبل نحو عامين قدّم المسلسل التشويقى «سوتس بالعربى» ورغم أنه مقتبس من فورمات عمل أمريكى، إلا أنه تمكّن من تقديمه بنكهته وأسلوبه الخاص فحقق نجاحاً مدوياً، واستطاع «زين ثابت» خطف الأنظار بقوته وثباته الانفعالى فى كسب قضاياه بذكاء ومرونة شديدة، وتلاه العام الماضى بدور على النقيض تماماً، والانتقال لمدرسة الواقعية بتجسيد بطولة حقيقية للشهيد الراحل خالد دبور، أحد شهدائنا الأبطال مع فريق «الكتيبة 101».

ما بين الكوميدى والتراجيدى والأكشن، تجد الفنان آسر ياسين متوحداً مع كل تلك الأدوار بتفاصيل مغايرة فى كل مرة، ما منحه شعبية جماهيرية فى وقت قياسى، إلى جانب ذكائه الفنى فى التعاون مع عدد كبير من المخرجين من مدارس فنية مختلفة، من بينهم المخرج محمد ياسين، داود عبدالسيد، كاملة أبوذكرى، إذ جعله ذلك مصقولاً بمهارات وأدوات تمثيلية كبيرة، مكّنته من أداء مختلف للشخصيات وبسلاسة شديدة، إلى جانب ثقافته فى عدة مجالات والتى ساعدته فى ذلك التطور، حتى لقَّبه الجمهور بـ«الجوكر».

عائشة بن أحمد «المتمردة»

امتازت الفنانة عائشة بن أحمد بأنها تمتلك وجهاً ملائكياً وملامح هادئة للغاية، إلا أنها نجحت فى التمرد عليها بأدواتها وخبرتها فى التجارب الفنية المختلفة والتنوع فى أدوراها. وليس هذا فحسب، بل نجحت فى إتقان اللهجة المصرية حتى أصبحت بارعة بها مثل لغتها الأم التونسية، فاعتبرها الجمهور المصرى واحدة من أبنائه، فدائماً ما ترفع شعار «سقفى مالوش حدود».

نجحت عائشة بالآونة الأخيرة فى لفت الانتباه إليها لقدرتها على التركيز بأدق تفاصيل العمل الفنى وتحضيراتها لكل شخصية، وهو ما انعكس على أدائها وإيماءات وجهها، ما جعلها فى قمة نضجها التمثيلى لاندماجها مع الشخصيات بكل طاقتها، حيث أصبح أداؤها البسيط بوابتها للدخول إلى الجمهور دون عناء، بالإضافة لمنحها الثقة فى تقديم أعمال فنية وأدوار متجددة تتضمن موضوعات ذات قيمة، فأصبحت بالصفوف الأولى التى ينتظرها الجمهور كل عام.

منذ بدايتها الفنية مع «نسر الصعيد»، أدركت عائشة مفاتيح اللعبة والقدرة على الغوض فى تاريخ الشخصية لتحولها من نص سيناريو إلى شخصية حقيقية من لحم دم على الشاشة، ونجحت فى كسب التحدى وفك الشفرات مع لعبة نيوتن رغم غموض وتعقيد دورها بالعمل، ولكنها عشقت الأدوار المركبة بجميع تحولاتها وتقلباتها، وحظيت عائشة بن أحمد بعقل واعٍ تستطيع من خلاله قراءة ما بين سطور السيناريو، وهو ما يجعلها تختار الأعمال بدقة، فهى ترى أن الخطوط الحمراء بالنسبة لها ليست فى مشاهد الإغراء، وإنما فى الورق غير الجيد والدور غير المؤثر والذى لا يضيف لرصيدها لدى الجمهور، فلقَّبها بـ«المتمردة».

وتلتقى عائشة بن أحمد فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، لأول مرة، فى مباراة فنية مع الفنان آسر ياسين من خلال مسلسل «بدون سابق إنذار»، كما يُعد المسلسل التجربة الثانية لها بمسلسلات الـ15 حلقة بعد تقديمها مسلسل «مذكرات زوج» فى الماراثون الرمضانى الماضى مع الفنان طارق لطفى.