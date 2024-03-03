أبرز المعلومات عن الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الراحل.. قضى 53 سنة في الرهبنة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في حياة الرهبنة أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.

من هو الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة؟

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة الراحل، بحسب الكنيسة القبطية:

- من مواليد 8 يونيو 1941 م في قرية الإخصاص، حلوان «الصف، بالجيزة»، مصر.

- حصل على بكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة 1962

- ثم حصل على الماجستير في الكيمياء الحيوية 1969 وعمل في المجال البحثي لمدة 8 سنوات.

- خدم بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، وكنيسة أبي سيفين أيضًا.

- دخل حياة الرهبنة عام 25 أغسطس 1971 في دير أبو مقار بوادي النطرون.

- تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971 م.

- سيم قسًا في 12 نوفمبر 1972

- وعُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي سنة 1973، في نفس العام انتدبه البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي، وعمل مشرفا روحيا على الكلية الإكليريكية في عام 1975.

- انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.

- وفي يوم 12 يوليو 1975 رقي قمصًا بيد البابا شنودة الثالث وذلك في دير البراموس.

- أرسل البابا شنودة الأنبا بيسنتي في 1977 للخدمة في الكنائس القبطية في كندا وأمريكا.

- عينه البابا شنودة سكرتيرًا خاصًا له في عام 1980.

- وبعدها بستة سنوات رسمه البابا شنودة أسقف عام 1986.

- في عام 1988 تم رسامته أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة بيد البابا شنودة الثالث.

- امتدت فترة توليه أسقفاً على إيبارشية حلوان والمعصرة لمدة 36 سنة.