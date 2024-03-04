«حملة رائدة».. صلاح عبدالله يشيد بمبادرة «الوطن» بترجمة مسلسلات رمضان للغة الإشارة

مبادرة إنسانية أطلقتها جريدة الوطن لدعم ذوي الهمم من الصم والبكم، لجعلهم يستمتعون بمشاهدة مسلسلات الشركة المتحدة في شهر رمضان، بكل سهولة من خلال ترجمتها للغة الإشارة، وهو ما كان محل إشادة من الكثير بوصفها خطوة لدمجهم مجتمعيا وتوفير كل سبل الراحة لهم.

أشاد الفنان القدير صلاح عبد الله، بمبادرة جريدة الوطن في شنها حملة خدمية فريدة من نوعها بكافة البوابات الإلكترونية المصرية، تتمثل في ترجمة مسلسلات رمضان 2024 بلغة الإشارة الخاصة بذوي الهمم، في شكل ملخصات مستوفية أحداث العمل الدرامي، وذلك لتوفير جزء من السعادة والراحة لأبطال «قادرون باختلاف» خلال شهر رمضان المبارك.

صلاح عبدالله يشيد بمبادرة «الوطن»

وأكد «عبد الله» في تصريحات خاصة ب«الوطن»، أن حملة الاهتمام بعرض محتوى لذوي الهمم، من الحملات الاستثنائية الرائعة، متمنيًا أن تنال من أكبر كم من العروض الدرامية، وخاصًة الاجتماعية الهادفة: «أرى أن هذه الحملة رائعة ومتميزة ورائدة، ليتها تعمم على معظم المسلسلات، وبشكل خاص المسلسلات الاجتماعية الهادفة».

وتوقع «عبد الله» نجاح المبادرة التي ستقوم بها جريدة الوطن، كما أوصى بالحرص على تقديم موجز صادق مستوفي للأعمال المُتفق عليها مع شركة الإنتاج: «أتوقع نجاح مبادرة الوطن، وفيما يخص الملخصات المترجمة للغة الصم والبُكم، يفضل أن تنتقى بالاتفاق مع شركات الإنتاج التي تقوم بعرض العمل الدرامي».

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله يشارك في الماراثون الرمضاني 2024، من خلال ظهوره في بطولة مسلسل عتبات البهجة، في شخصية عرفان، الذي يجسد دور الصديق المقرب للفنان يحيى الفخراني في أحداث العمل الدرامية، والذي سيشهد معه العديد من المشاكل المثيرة أثناء تفاقم أحداث المسلسل.

ويشارك الفنانان القديران في البطولة الفنانة جومانا مراد، وليلى عز العرب، وسما إبراهيم، وهنادي مهنى، ووفاء صادق، وبوسي أحمد، بجانب الفنان محسن منصور، وعنبة، وعلاء زينهم، وخالد شطاب، وعدد من النجوم الآخرين.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة عبر قناة «DMC»، وقناة « DMCدراما»، وكذلك منصة «Watch it» التي تميز المشاهدة بكونها خالية من الفقرات الإعلانية الطويلة.