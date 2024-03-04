أغنية «سطلانة» حاضرة في مسلسل كامل العدد +1.. ماذا جاء بالبرومو الرسمي؟

مواقف كوميدية ممتعة وأحداث كثيرة، جميعها قد تميل إلى الأحداث الواقعية، يجسدها مسلسل كامل العدد +1، والتي ظهرت خلال عرض البرومو الرسمي للمسلسل، على منصة «WATCH IT» وشاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاء من أبرزها الطرق المختلفة للاحتفال بانتصارات النادي الأهلي.

أغنية سطلانة

خلال عرض البرومو الرسمي لمسلسل كامل العدد +1، ظهر فريق العمل وأبطال المسلسل وهم يجلسون أمام الشاشة الكبيرة في متابعة لمباراة النادي الأهلي، ولتشجيع ناديهم المفضل ظهروا مرتدين للتيشرت الأحمر، وعقب الفوز المحقق رجت في المكان أغنية سطلانة، التي كان لها صدى مختلف حينما ظهرت على الشاشات.

"أوه سطلانة.. سطلانة لانة" كانت هذه كلمات الأغنية التي لاقت رواجًا كبير بين رواد وسائل التوصل الاجتماعي، بعد احتفال لاعبي النادي الأهلي بالفوز على الوداد المغربي والحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا، إلا أنها تعود في الأصل إلى فيلم «بعد الشر» الذي طرح في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وكان من بطولة الفنان علي ربيع، وغناها عبد الباسط حمودة.

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1، سوف يتم عرضه على مدار 15 حلقة، وتميل أحداث المسلسل إلى الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان، من بطولة دينا الشربيني، التي تجسد شخصية ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وشريف سلامة الذي يجسد شخصية أحمد طبيب التجميل.