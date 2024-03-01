ختام المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما بحضور نجوم الفن (صور)

أسدل الستار على الدورة الـ 72 من المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما، والذي أقيم مساء اليوم في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، في دورته الـ72 برئاسة الأب بطرس دانيال.

وشهد حفل الختام، توزيع جوائز وتكريمات الأفلام الـ5 التي شاركت خلال الدورة الحالية، وقامت اللجنة العليا للمهرجان باختيارها من بين 43 تقدموا للدورة الحالية، إذ جرى اختيار كل من فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس، والذي قام باستلام جائزتها ماريا عادل، مديرة العلاقات العامة بالشركة المنتجة بالفيلم، إلى جانب تكريم فيلم «فوي! فوي! فوي!».

وقام بتسلم الجائزة مخرج الفيلم عمر هلال، بالإضافة لفيلم «19ب» للمخرج أحمد عبد الله، وتسلّمت الجائزة الفنانة منحة البطراوي، مع حضور أبطال الفيلم كل من سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي.

كما تم تكريم الفنان سيد رجب وياسمين رئيس والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد خالد صالح.