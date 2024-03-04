كاتبة صحفية: دراما المتحدة تعيد قوة مصر الناعمة إلى مكانتها

تتنوع مسلسلات رمضان 2024 التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تقدم وجبة دسمة من المسلسلات التي تناسب جميع الفئات والأذواق وتعمل على لم شمل الأسرة خلال الشهر الكريم عبر منصاتها المختلفة وقنواتها من بينها منصة WATCH IT.

دراما «المتحدة».. تنوع يرضي جميع الأذواق

أماني علي، مسؤول الملف الفني بجريدة الدستور، أكدت خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC، أن هناك تنوع وثراء يناسب كل الفئات في رمضان 2024 في دراما «المتحدة»، من بينها الدراما التاريخية بأحداث اجتماعية كمسلسلي جودر والحشاشين، الذي يتناول تاريخ جماعة الحشاشين في تاريخ مصر، فضلا عن الكارتون ومسلسلات الأطفال كمسلسل يحي وكنوز 3، إضافة إلى المسلسلات الكوميدية والأكشن.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحا كبيرا في الأعوام الماضية واستطاعت تطوير وإعادة مكانة الدراما المصرية إلى سابق عهدها، وفق مسؤول الملف الفني في جريدة الدستور: «أعادت القوة الناعمة المصرية لمكانتها، وهناك تنوع كبير على مستوى الإنتاج والجوانب الفنية، المشاهد هيستمتع بكل لحظة في شهر رمضان».

مسلسلات رمضان 2024

تشمل مسلسلات «دراما المتحدة» عددا من المسلسلات من بينها، «الحشاشين، الكبير أوى 8، بيت الرفاعي، حق عرب، المعلم، إمبراطورية ميم، صيد العقارب، محارب، صدفة، عتبات البهجة، جودر، مسار إجباري، فراولة، بابا جه، سر إلهي، بدون سابق إنذار، مليحة، كامل العدد، لحظة غضب».