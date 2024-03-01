«المتحدة» تخوض معركة الوعي بالمسلسلات.. تنوع درامي يلم شمل الأسرة في رمضان

أعمال درامية مميزة أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الموسم الرمضاني الماضي، لتستكمل بها معركة الوعي التي خاضتها منذ نشأتها من خلال مجموعة متنوعة من المسلسلات التي ستُذاع عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة في شهر رمضان بعد أيام قليلة، إذ تهدف إلى إدخال الوعي في عقول وقلوب المشاهدين.

«المتحدة» تخوض معركة الوعي

الكاتب الصحفي أحمد رفعت، تحدث عن معركة الوعي التي تخوضها «المتحدة»، وذلك خلال استضافته عبر شاشة DMC، مؤكدا أن الوعي المقدم في الدراما مهم والشركة المتحدة تدعم الوعي وتقدم أعمالا فنية متنوعة تشمل كل القوالب الفنية مثل التاريخية والاجتماعية والكوميدية.

الشركة المتحدة تقدم أيضا أعمالا فنية للأطفال لتنمي وعيهم بقضايا وطنهم فضلا عن لم شمل الأسرة المصرية: «الفكرة مش بس فكرة دراما، دي حكاية كبيرة بتحافظ على الهوية، عندي أكثر من 20 فنانا عربي موجود في الدراما الرمضانية، ودا بيحصن الشعب وبيحافظ على مكانة مصر».

«المتحدة» تعيد مكانة مصر الفنية

لم يقتصر دور دراما «المتحدة» على معركة الوعي والتنوير والحفاظ على مكانة مصر الفنية وهويتها الوطنية، بل امتد إلى إيصال رسائل مختلفة من خلال الدراما بدون إنشاء: «كل قضايا الوطن هتلاقيها موجودة في دراما المتحدة، بدءًا من تضحيات رجال الشرطة والجيش العظيمة، انتهاءً بما يفيد العقول للنشء الجديد».

أعمال وطنية واجتماعية متنوعة يتطلع كثيرون إلى مشاهدتها خلال شهر رمضان وفقا لـ«رفعت»: «الناس منتظرة الأعمال الوطنية والاجتماعية اللي يترفع القيم عند الناس، شدني الوجبات الدسمة اللي هتقدمها المتحدة، وفي تقسيمة وتوليفة كدة متنوعة وحلوة وخاصة الأطفال اللي كنا بنشتكي من غيابه، وكمان بتملى الفراغ وتقعد الناس قدام الشاشات المصرية بالوجبات اللي هما عاوزينها».

دراما «المتحدة» تواجه حروب الجيل الرابع بمعركة الوعي والحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية، وفق الكاتب الصحفي: «بتخوض معركة حقيقية بقيمة الموضوعات مش بكيفها، والتنوع اللي موجود مع أكثر من 20 شركة تعاقدت معها المتحدة أثرى الحركة الثقافية والدرامية بأكثر من 160 فنانا من مختلف الفئات دا بخلاف العاملين اللي ورا الشاشات وهم بالمئات».