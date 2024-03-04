موعد تشغيل أول قطار بدورين في مصر على خطوط السكة الحديد الجديدة

كشف العميد أحمد فاروق مدير مشروع القطار السريع موعد تشغيل أول قطار بدورين في مصر على خطوط السكة الحديد، موضحًا أنَّ هذه النوعية من القطارات تأتي ضمن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تدخل مصر لأول مرة.

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن» أنَّ التشغيل التجريبي لـ القطار الكهربائي السريع سيكون نهاية العام الجاري 2024، موضحًا أنَّ هذه النوعية من القطارات ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتخدم خطة التنمية لجميع المحافظات، مؤكّدًا أنَّ القطار «بدورين» يخدم حركة نقل الركاب.

ونوه إلى أنَّ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع تمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، والخط الثاني يمتد من الفيوم بني سويف حتى أبو سمبل، أما عن الخط الثالث فهو يمتد من قنا حتى سفاجا، موضحاً أن القطار يخدم المناطق السياحية والزراعية والصناعية.

مكونات القطار الدورين بالتفصيل

وعن تكوين القطار «بدورين»، قال المهندس شريف الغريب مهندس الشركة المنفذة للقطار إنَّ القطار عبارة عن 4 وحدات، الوحدة الأولى تشتمل على عربة دور واحد لنقل الركاب، أما الثانية والثالثة تشتمل على عربات دورين لنقل الركاب أيضاً، أما الوحدة الأخيرة وهي الرابعة عبارة عن دور واحد وتخدم حركة نقل الركاب أيضاً.

وأضاف «الغريب» أنَّ هذه النوعية من القطارات تسع عدد كبير من الركاب في الرحلة الواحدة وهو ما يميزها عن أي نوع آخر من القطارات، موضحًا أنها وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة.

معلومات عن أول قطار بدورين

- القطار يدخل مصر لأول مرة.

- القطار يعمل ضمن منظومة القطار الكهربائي السريع.

- يُسمى القطار (DESIRO).

- عبارة عن قطار ركاب وبضائع قائق السرعة.

- يسير القطار بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة الواحدة.

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