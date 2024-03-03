معلومات عن قطار DESIRO فائق السرعة.. يدخل مصر لأول مرة

كشفت وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل مُهمة بشأن شبكة القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الذي يتم تنفيذه حالياً في مصر، موضحة أن القطار يخدم حركة نقل البضائع بجانب نقل الركاب، ومنه القطار DESIRO الذي يقل الاثنين.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن قطار DESIRO عبارة عن قطار ركاب وبضائع قائق السرعة، يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة الواحدة، وهو بدورين، مؤكدة تقدم معدلات تنفيذ شبكة القطار السريع الخاصة بالخط الأول من السخنة حتى مطروح.

خدمات متميزة لجمهور الركاب

ونوهت الوزارة بأنّ هذه النوعية من القطارات تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة أنّها مُصممة وفق المواصفات والمعايير العالمية، ومزودة بشاشات عرض ذكية، فضلاً عن كاميرات مراقبة.

وفي سياقٍ متصل، علّق الدكتور عبدالله أبوخضرة، خبير الطرق والنقل، على منظومة القطار السريع، موضحاً أنّها تُعتبر إضافة كبيرة لمنظومة النقل في مصر بصفة عامة ومنظومة السكك الحديدة بصفة خاصة.

خدمة عملية التنمية

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنّ هذه النوعية من القطارات تدخل مصر لأول مرة، وتخدم عملية التنمية التي تتم في مختلف ربوع المحافظات، كما أنّها تُسهل عملية جذب الاستثمارات للمناطق التي يمر فيها القطار، كما أنها تخدم المناطق الصناعية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة.