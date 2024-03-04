معلومات عن جميل برسوم بعد وفاته.. والده رفض دخوله مجال التمثيل

رحل عن عالمنا الفنان جميل برسوم صباح اليوم، الذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة، واستطاع أن يضع بصمته واضحة في عالم الفن، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياته الفنية.

معلومات عن الفنان جميل برسوم

- درس جميل برسوم في المعهد العالي الزراعي لمدة عامين ثم انتقل إلى معهد الفنون المسرحية.

- والده كان يرفض التمثيل وطلب منه أن يعمل في مهنة يحصل منها على مرتب ومعاش.

- تخرج من معهد الفنون المسرحية، ودفعته كانت محمد كامل ومحمد العربي، وسعاد نصر.

- دخل الوسط الفني عن طريق سمير العصفوري، إذ جاء له وطلب منه أن يحضر أوراقه لمسرح الطليعة ثم عين فيه و انتقلت للتمثيل في التليفزيون.

أهم أعمال الفنان جميل برسوم

- شارك في أكثر من 94 عملاً فنياً، من أشهرها مسلسل «آوان الورد» عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها «ولاد العم» في 2009.

- يعتبر آخر ظهور للفنان جميل برسوم فيلم «أنا وابن خالتي»، من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وسيد رجب، ومسلسل «الصندوق» عام 2023 الذي قدمه مع الفنان أحمد داش، وقدم من خلاله دور كابتن رضا.