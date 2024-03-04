بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. منح جديدة لأكثر من مليون عامل

بشرى سارة زفّتها الشيماء عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بشأن المنح الجديدة التي أقرّها وزير العمل حسن شحاته، خلال الساعات الماضية، موضحةً أنّه جرى استحداث عددٍ من المنح وفق منظومة إلكترونية؛ لتقديم كل الدعم لهذه الفئة من خلال منظومة متطورة ومنصة إلكترونية لإتاحة رفع بيانات العمال بشكل إلكتروني من قِبل صاحب العمل.

بشرى سارة من «العمل» للعمالة غير المنتظمة

وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، خلال مداخلتها في برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنّ المنظمومة الجديدة ستوفر الوقت والجهد، فضلًا عن إتاحة الرقابة بشكل كبير.

أوضحت «الشيماء»، أنّه جرى استحداث البند الخاص بمواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث والعجز الجزئي، حيث يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجر، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مضيفة: «بيحصل فيه استثناءات كبيرة جدًا حتى اللي مش مسجل على قاعدة البيانات لكن بنضيفهم وبنصرف للي بيتعرضوا للحوادث».

6 منح للعمالة غير المنتظمة

تابعت بأنّ المنح القديمة والمستحدثة من وزارة العمل قاصرة على العمالة غير المنتظمة المسجّلة فعليًا بقاعدة بيانات الوزارة، لتُصبح 6 منح دورية بدلًا من 4 وهي «عيد الأضحى، وعيد الفطر، والمولد النبوي، وعيد العمال، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك»، بقيمة 500 جنيه لكل منحة.