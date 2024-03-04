رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

120 جنيها تراجع جديد في أسعار الذهب.. مفاجأة بعيار 21 | عاجل

كتب:

مارينا رؤوف
09:33 ص | الإثنين 04 مارس 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكلٍ كبير في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا في الوقت الحالي، مقارنةً بنهاية تعاملات، أمس؛ ليُسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، مستوى 2650 جنيهًا، مقارنة بـ2770 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 3029 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2271 جنيهًا، فيما سجّل جرام الذهب عيار 14 نحو 1767 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21 ألفًا و200 جنيه.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-3-2024 في الأسواق

شعبة الذهب: الشراء في الوقت الحالي أفضل من البيع

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن.. «انخفض 90 جنيها»

عاجل| «هبوط غير مسبوق لعيار 21».. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.