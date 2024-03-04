120 جنيها تراجع جديد في أسعار الذهب.. مفاجأة بعيار 21 | عاجل

تراجعت أسعار الذهب بشكلٍ كبير في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا في الوقت الحالي، مقارنةً بنهاية تعاملات، أمس؛ ليُسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، مستوى 2650 جنيهًا، مقارنة بـ2770 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 3029 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2271 جنيهًا، فيما سجّل جرام الذهب عيار 14 نحو 1767 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21 ألفًا و200 جنيه.