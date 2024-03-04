أسعار السلع في معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30%

مع اقتراب بداية شهر رمضان، تواصل منافذ وزارة التموين ضخ احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بتخفيضات تصل لـ30% على جميع أسعار السلع في منافذ أهلا رمضان ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، جميع أسعار السلع الغذائية في أهلا رمضان، طبقا للمعلن عن الغرف التجارية ووزارة التموين، في القاهرة الكبرى والمحافظات، وجاءت على النحو التالي:

- كيلو السكر 27 جنيها.

-السمن كريستال 1 كيلو جرام 117 جنيها.

-عصائر رمضان بـ 22 جنيها.

-الصلصة 30 جنيها.

- شاي ربع كيلو 60 جنيها.

-جوال دقيق وزن 10 كيلو 220 جنيها.

- عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام 56 جنيها.

- سعر كيلو الأرز من 20 جنيها و25 جنيها.

-سعر كيلو الدقيق المعبأ 26 جنيهاً.

- كيس المكرونة كيلو جرام 20 جنيها

- زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

-بلح أسواني 40 جنيها.

- حلاوة طحينية 90 جنيها للكيلو.

- الشاي 40 جراما بـ8 جنيهات.

- دقيق 28 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحم السودانية 250 جنيها.

- أسعار اللحوم البلدي نحو 320 بدلا من 460 جنيها.

- العدس بـ80 جنيها.