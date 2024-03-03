شهدت مختلف الأماكن انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع بالمحافظات اليوم، خاصة بعد الانخفاض الجديد في سعر الدولار، وجاءت التخفيضات في مختلف الأنواع من السلع خاصة المتواجدة في معارض أهلا رمضان ومنافذ مبادرة تخفيضات الأسعار في المحافظات.

أسعار السلع في المحافظات اليوم بعد انخفاض جديد في الدولار

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير السلع الغذائية بمختلف الأماكن خاصة بعد انخفاض الأسعار نتيجة انخفاض جديد في الدولار.

وأضاف دايرة، أن الأسعار على مختلف السلع منخفضة بشكل كبير، بعد ضبط حركة الصرف: كان عندنا مشكلة فيه لكن بعد تنظيم الدولة للموضوع تم تخفيض مختلف السلع الغذائية، وتم توفير مختلف السلع من الشركة المنتجة إلى المواطن بشكل مباشر في مختلف المنافذ للبيع بتخفيضات كبيرة.

انخفاض أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

ورصد «الوطن» تخفيضات الأسعار في معارض أهلا رمضان اليوم وانخفاض الأسعار لمختلف السلع الغذائية والخضروات والتي جاءت كالآتي:

- المكرونة سعر الكيلو منها 30 و32 جنيا بدلا من 38 جنيها و40 جنيها.

- الزيت بلغ السعر 54 جنيها بدلا من 65 جنيها.

- الأرز وصل 29 جنيها بدلا من 35 جنيها و40 جنيها.

- الدقيق بلغ 25 جنيها بدلا من 30 جنيها.

ياميش رمضان

جاء بتخفيض وصل لـ100 جنيه في الزبيب.

- الشمسية بلغت 280 جنيها بدلا من 340 جنيها.

- اللحوم بلغت سعرها المجمدة البرازيلي وصلت 200 جنيه بدلا من 280 جنيها.

- اللحوم الطازجة 295 جنيها.

معارض أهلا رمضان بالسلاسل التجارية الكبري بالمحافظات

وتضم السلاسل التجارية الكبري منافذ لمعارض أهلا رمضان، وتصل أعدادها إلى 1200 ركن على مستوى الجمهورية، وشارك نحو 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.