قبل شهر رمضان.. تراجع كبير في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم، تراجعا ملحوظا في الأسواق، إذ انخفضت 12.42 جنيه، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء (البتلو)

سجل متوسط سعراللحوم الحمراء (البتلو) نحو 411.25 جنيه للكيلو، بتراجع سجل نحو 12.42 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وجاء متوسط سعر اللحم البتلو بعظم بحوالي 385.5 جنيه للكيلو، بتراجع سجل حوالي 24 جنيها في الأسواق للمستهلكين.

أسعار اللحم الكندوز اليوم

وصل متوسط سعر اللحم الكندوز نحو 399.31 جنيه في الكيلو، بتراجع وصل إلى 4.6 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

وجاء متوسط سعر اللحم الكندوز الكبير حوالي 329.47 جنيه للكيلو، بتسبة تراجع سجلت حوالي 9.7 جنيه في الاسواق للمستهلكين.

سجل متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير نحو 372.04 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.29 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

أسعار اللحم الضأن اليوم

سجل متوسط سعر اللحم الضأن ما يقرب من 416.11 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 32 قرشا في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر اللحم الضأن بالعظم حوالي 391.19 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.74 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

سعر اللحوم البرازيلي اليوم

سعر اللحم البرازيلي البقري يتراوح بين 290 و330 جنيها في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيها في الأسواق.

سعر اللحوم الهندي اليوم

أما اللحم الهندي يتراوح سعره بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز في الأسواق للمستهلكين.

سعر اللحوم الجملي اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 و350 جنيها، وسعر البرجر 350 جنيها، وسعر الكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ، وسعر الضأن البرقي حوالي 450 جنيه في الأسواق للمستهلكين.