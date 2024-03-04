«الزراعة»: برامج تدريبية لتعزيز إنشاء المناحل وتربية نحل العسل

نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، عدة برامج تدريبية شاملة لإنشاء المناحل وتربية نحل العسل ورعاية الطوائف، بمقره الرئيسي بالدقي وفرع المعهد بمحافظة الشرقية وفرع قسم النحل بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

صناعة نحل العسل مخطط استراتيجي

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، في بيان، اليوم الاثنين، إن «وقاية النباتات» يتخذ صناعة نحل العسل مخططًا استراتيجيا يحرص على نشره بصفة مستمرة في جميع المحافظات، فأهمية النحل لا تقتصر على منتجاته فحسب، بل تمتد لتشمل تلقيح النباتات والإنتاج المستدام للغذاء فضلاً عن التنوع البيولوجي، لذلك تهدف هذه البرامج إلى جذب المبتدئين والمحترفين على حد سواء، لتعزيز الممارسات الصحيحة في هذا المجال، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة المناحل بشكل فعال وناجح، فمشروعات نحل العسل من المشروعات الزراعية الناجحة، منخفضة التكاليف وذات جدوى اقتصادية عالية.

برنامج تدريبي بأهم السلالات الموجودة في مصر

وأشار «عبد المجيد» إلى أن البرامج التدريبية تشتمل على مجموعة متنوعة من المنهجيات النظرية والعملية للتعريف بأهم السلالات الموجودة في مصر، والمظاهر السلوكية غير المرغوب فيها، وأمراض النحل والآفات التي تصيبه وأعراض كل منها وأهم طرق الوقاية والعلاج، والتعرف على مكونات المنحل النموذجي وشروط إنشاء المناحل وكذا التعرف على أفراد الطائفة ودورة حياتها وأعمالها داخل وخارج الخلايا، علاوة على تعريف المربى المبتدئ على الأهمية الاقتصادية للمنتجات المختلفة والإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه النحل في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.