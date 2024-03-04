معادلة طبية لصحة القلب من 7 أرقام.. «الملح» كلمة السر

الاستدلال على صحة القلب واحدة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، ويتساءل البعض عن كيفية معرفة صحة القلب، وهو ما أجابت عليه الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، مشيرة إلى وجود بعض المعادلات التي يمكن من خلالها الاستدلال على صحة القلب، إلى جانب الالتزام باتباع العادات الصحية مثل نظام غذائي طبي لا يعتمد على الحرمان، وكذلك الابتعاد عن تناول الملح، كاشفة أن استهلاك المصريومن من الملح يعادل ضعف الاستخدام العالمي.

معادلة الاستدلال على صحة القلب

الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، كشفت عن معادلة الاستدلال على صحة القلب، التي أعلنتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، عبر مداخلة عبر زوم لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، وهي «0 – 3 – 5 - 140 - 5 – 3 – 0»، إذ يعني الصفر لا للتدخين، بينما الرقم 3 يشير إلى السير 3 كيلومتر يوميا أو 30 دقيقة لمدة 4 أيام في الأسبوع، أما 5 يعني تناول 5 قطع سلطة أو فاكهة ذات ألوان مختلفة يوميا، أما 140 تشير إلى ضغط الدم الطبيعي، بينما 5 و3 الآخرين يرمزان إلى أرقام دخول النظام الأوروبي لضبط نسب الدهون الطبيعية في الجسم، وآخر صفر في المعادلة، يعني «لا للسمنة ولا للسكر».

أهمية تناول الفاكهة والسلطة يوميا

وتمثل الفاكهة والسلطة يوميًا، أهمية كبيرة لصحة الجسم، وهما إحدى القواعد الأساسية، لإتباع نظام حياة صحي، مع ضرورة الابتعاد عن تناول الملح، إذ أن نسب استخدام المصريين للملح يساوي ضعف الاستخدام العالمي، بحسب «نصر».