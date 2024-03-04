انخفاض كبير في سعر جرام الذهب عيار 21.. تراجع 450 جنيها خلال أسبوع

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا كبيرا بقيمة 120 جنيها، في تعاملات اليوم الاثنين، وبذلك، يصبح إجمالي التراجع خلال أسبوع واحد 450 جنيها، ما يُعد انخفاضًا كبيرًا لم تشهده أسواق الذهب منذ شهور، تزامنا مع تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 450 جنيها للجرام خلال أسبوع، ليسجل اليوم 2650 جنيها، مقارنة بـ 3100 منذ أسبوع.

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر إقبالا من قبل المواطنين للشراء في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري، ما أكده عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن اختلاف الأذواق يحرك السوق المحلية للذهب، فهناك البعض يفضل اقتناء الذهب عيار 21، وينتشر عيار 18 في القاهرة والإسكندرية.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3029 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2271 جنيهًا، فيما سجّل جرام الذهب عيار 14 نحو 1767 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21 ألفًا و200 جنيه.