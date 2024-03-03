بقيمة 40 جنيها.. الذهب يعاود الهبوط مجددا في المحال وسوق الصاغة

انخفاض كبير شهده سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق ومحال الصاغة، بعد أن سجل سعر جرام عيار 21 نحو 2770 جنيهًا في الصاغة، ويضاف إليها سعر الضريبة وقيمة المصنعية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، قبيل نهاية التعاملات المسائية.

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

تنشر «الوطن» تفاصيل انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3165 جنيهًا للشراء، بعد ان سجل قبل قليل 3211 جنيها للجرام، بانخفاض 46 جنيها، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 2770 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 2810 جنيهات للجرام قبل قليل، بانخفاض 40 جنيها للجرام، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2374 جنيها للشراء، بعد أن سجل 2408 جنيهات للجرام قبل قليل، بانخفاض 34 جنيها في سعر الجرام، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 1815 جنيهًا للشراء، بعد أن سجل 1848 جنيها للجرام قبل قليل، بانخفاض 33 جنيها، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 22 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 22 ألفا و480 جنيها، بانخفاض 320 جنيها، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.