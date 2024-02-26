توزيع «كراتين رمضان» على 395 أسرة من الأولى بالرعاية في الفيوم

بدأت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، في توزيع كراتين رمضان 2024 على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي، إذ جرى توزيع نحو 395 كرتونة مواد غذائية على 395 أسرة من رقيقي الحال في 7 قرى بدائرة مركز شرطة إطسا، فيما تستمر أعمال التوزيع في باقي المراكز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت جمعية الأورمان في بيان لها، إنّ هذا يأتي ضمن التعاون الدائم مع ديوان عام محافظة الفيوم، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خصوصًا في أيام وليالي الشهر الكريم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

توفير الرعاية الاجتماعية

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، إنّ مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنها الأورمان، تقوم بدور حيوي ومهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما إنّها تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تعاون مع الجمعيات الأهلية

من ناحيته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ توزيع كراتين رمضان 2024 جمعية الأورمان تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في قرى دفنو، والحجر، والسلام، عزبة الجبل، وعزبة قلمشاه، وبريك، وقلمشاه، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كراتين رمضان 2024 جمعية الأورمان

وذكر إنّ توزيع كراتين رمضان 2024 جمعية الأورمان، يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توزيع لحوم بكميات كبيرة

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة توزيع لحوم بكميات كبيرة، موضحًا إنّ جمعية الأورمان هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

وأشار إلى أنّ جمعية الأورمان، تعاونت مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بمختلف قرى مراكز محافظة الفيوم، وذلك في سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخم، لضمان وصول كراتين رمضان 2024 لمستحقيها فعليًا، مؤكدًا إنّ التوزيع يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.