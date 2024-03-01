توزيع 6300 كرتونة رمضان على مستفيدي تكافل وكرامة بالدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، توزيع 6300 كرتونة رمضان، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، على المستفيدين من تكافل وكرامة.

دعم مستفيدي تكافل وكرامة

وأشار «عبد العزيز» إلى أن توزيع الكراتين يأتي تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، من أجل الوقوف بجانب المواطنين من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان الكريم.

توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف أنه تم توزيع الكراتين لتوفير أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري.

توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية

وأكد وكيل الوزارة أنه تم توزيع 6300 كرتونة بجميع مراكز الدقهلية، لدعم 400 مستفيد من كل إدارة اجتماعية ضمن منظومة تكافل وكرامة.