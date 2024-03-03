رئيس «زراعة الشيوخ»: انخفاض سعر كيلو اللحم القائم لـ130 جنيها خلال أيام

أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك خلال الفترة المقبلة، انخفاض كبير في أسعار السلع والمنتجات، من بينها أسعار اللحوم والدواجن والبيض بنسب تصل إلى 40% مع توفير سلع أخرى كالسكر.

انخفاض أسعار اللحمة خلال أيام

وتابع «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»: «كيلو اللحم القايم سيصل إلى 130 جنيها، ويصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها وهنرجع للوضع الطبيعي».

انخفاض سعر الدولار يؤكد الثقة الكاملة في الاقتصاد المصري

وشدد على أن انخفاض سعر الدولار يؤكد الثقة الكاملة في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه وفقا لمعلومات مؤكدة سيكون هناك انخفاض كبير في السلع خلال شهر رمضان مع وفرة جميع السلع.