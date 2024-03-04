الأوراق المطلوبة لصرف تعويض البطالة.. منها «شهادة قيد متعطل»

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الأوراق التي يجب استيفائها من الأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، حتى يتمّ صرف تعويض البطالة.

الأوراق المطلوبة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة لصرف تعويض البطالة وهي كما يلي:

1- إثبات تحقيق الشخصية «الأصل» حتى يتمّ الاطلاع عليها.

2- بطاقة صرف تأمين البطالة «الأصل للاطلاع».

3- شهادة قيد متعطل أو صورة منها ويجرى تقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقًا للمادة 193 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه يجب على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة نموذج الاستمارة رقم 6 المرافق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل.

وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم 6 المرافق أنَّه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، وذلك كله وفقًا لحكم المادة 93 من القانون.