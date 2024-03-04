اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟.. صرف مرتبات شهر مارس بعد 16 يوما

ينتظر المواطنون العاملون في الدولة موعد الحصول على الزيادة في مرتبات شهر مارس، خاصة أنَّها تأتي في الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك، إذ يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم إلى جانب الزيادة التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات مارس2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي تمّ إقرارها في مرتبات شهر مارس 2024، بداية من الخميس الموافق 21-3-202 المقبل، حيث تستمر حتى يوم الأربعاء 27-3-2024

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية تقرير بموعد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة بجانب الزيادة المقرر الحصول عليها خلا شهر مارس 2024.

اعرف هتقبض كام في مرتب مارس

- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة 6 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة في مارس 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.