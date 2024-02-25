أحداث سارة للمصريين في شهر مارس المقبل.. زيادة مرتبات وطرح وحدات سكنية

المصريون على موعد مع أحداث سارة، أعلنت عنها الحكومة المصرية بوزارتها المختلفة، خلال شهر مارس المقبل، تأتي بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث عملت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على بذل جهود مُضنية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين من جهة، والإعلان عن مشروعات ووحدات سكنية من جهة أخرى.

زيادة المعاشات

أول هذه الأحداث، تطبيق الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأكبر حزمة حماية اجتماعية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، فمن المقرر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في أول شهر مارس المقبل، وتصرف معاشات تكافل وكرامة في 15 من نفس الشهر، من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد.

طرح تكميلي لوحدات سكنية

ضمن الأحداث السارة، الإعلان عن طرح تكميلي لوحدات سكنية بمشروع «جنة» بـ6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأخرى بالعبور وأسيوط الجديدتين للذين لم يحالفهم الحظ، بإجمالي 480 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، و839 وحدة سكنية بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ، من خلال بنك التعمير والإسكان، موضحة أنه يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من الأحد الموافق 3 من شهر مارس المقبل.

تعديلات في السكة الحديد

بالنسبة للأحداث السارة في منظومة السكك الحديدية، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور وVIP اعتباراً من أول مارس، حيث جرى تعديل تركيب قطار رقم 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بعربات إسباني مطور «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور»، وتعديل تركيب قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان» بعربات إسباني مطورة، وتعديل تركيب قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة - أسوان».

معرض ديارنا

كما زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن معرض ديارنا الذي يقام على مساحة 3000 متر مربع، ويستضيف 450 من العارضين، موضحة أن الفترة الأولى تستمر حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من 2 إلى 9 مارس، لإتاحة فرصة تسويقية لأكبر عدد ممكن من العارضين، موضحة أنه يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة.

وأخيرا استمرار معارض أهلا رمضان حتى منتصف شهر مارس، بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث تشمل المعارض مختلف السلع الغذائية، في إطار توجيهات الحكومة.