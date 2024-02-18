«العاملين بالمرافق» تطالب «المياه» بمراعاة تدرج المرتبات وفق الدرجات الوظيفية

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد، بمذكرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة التي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة، على العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رفع الحد الأدنى للأجور

طالب في بيانه، بالأخذ في الاعتبار مراعاة تدرج المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين في الشركة القابضة من أعضاء النقابة بما يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور وبما يحافظ على فروق الأقدمية لكل درجة وظيفية والدرجات المختلفة وبما يراعي الخبرات بين الدرجات التخصصية والحرفية وغيرها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية

أكد أنه لا بد من التعاون وتضافر كل الجهود لتحقيق أهداف ورؤية الرئيس السيسي، لمساندة العاملين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة.