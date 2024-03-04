تحذيرات من موجة حارة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجةٍ حارةٍ جديدةٍ، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في تلك الفترة من فصل الشتاء، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية.

موجة حارة تضرب البلاد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الموجة الحارة التي ستتعرض لها البلاد بدءًا من غدٍ الثلاثاء، تحدث نتيجة هبوب كتل صحراوية حارة من جنوب غرب البلاد، وأنّ مدن ومحافظات الصعيد ستشهد درجات حرارة تراوح بين 30 لـ32 درجة خلال فترات الظهيرة، غدًا وبعد غدٍ الأربعاء، على أن تتراوح الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية بين 24 لـ26 درجة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

ونستعرض فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الأيام المقبلة، والتي ستكون كالتالي:

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.