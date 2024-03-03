«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس: «لا تنخدعوا».. عاجل

ارتفاع نسبي وملحوظ في درجات الحرارة، يزيد الشعور بها خلال ساعات النهار على كل الأنحاء، وذلك عقب أيام قليلة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ورغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من أمس السبت، إلا أنها ما زالت مرتفعة نسبيا وخاصة في النهار، وهو ما يدفع البعض لتخفيف الملابس، رغم عدم انتهاء فصل الشتاء.

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

وبدورها حذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس، ونصحت المواطنين بعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، موضحة أنه سرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة تدرجيا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.