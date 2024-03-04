«العربي الناصري»: دراما «المتحدة» تسهم في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنية تساهم في بناء الوعي المجتمعي المصري، إذ استطاعت أن تصنع أعمالا فنية هادفة وجاذبة في ذات الوقت.

تنوع غير مسبوق في السباق الرمضاني

وأكد أبو العلا أن دراما «المتحدة» شهدت تنوعا غير مسبوق، فلم تعد الصناعة قاصرة على الموسم الرمضاني، ولكنها امتدت على مدار العام، ما أتاح الفرصة أمام عشرات المواهب أمام الكاميرا وخلفها، لإيجاد فرصة للعمل وإثبات موهبتهم.

تعزيز الوعي والانتماء لدى الجمهور

وأشار إلى أن التنوع الذي تقدمه الشركة المتحدة في مسلسلات رمضان من مسلسلات تستهدف الأطفال، لتعزيز الوعي والانتماء لدى الجمهور، مضيفا: «التوجه في الإنتاج التاريخي والديني ممتاز، ونحن نحتاج إلى بناء الهوية المصرية».