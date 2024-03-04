أحمد أمين وأمينة خليل وآيتن عامر.. قائمة نجوم شرف مسلسلات رمضان 2024

مجموعة كبيرة من النجوم تشارك بموسم الدراما الرمضانية 2024، في 20 عملا دراميا متنوعا بين الكوميديا والدراما التاريخية والاجتماعية والفنتازيا، بالإضافة إلى الدراما الشعبية والحركة والتشويق، كما يتواجد عدد من الفنانين الذين يظهرون في بعض الأعمال بشكل استثنائي كضيوف شرف، الأمر الذى يثرى العمل الفني ويضيف له.

يعتبر مسلسل الكبير أوي 8، من أبرز المسلسلات الرمضانية التي يظهر بها عدد كبير من ضيوف الشرف على مدار السنوات الماضية.

وكشف صناع المسلسل، عن عدد من النجوم الذين يظهروا في حلقات الجزء الثامن هذا العام، من بينهم أمينة خليل، شيماء سيف، محمد ثروت، بالإضافة إلى صفاء الطوخي ومحمود الليثي، وعمرو رمزي وغيرهم.

أمينة خليل وشيماء سيف ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

وفي 15 حلقة من مسلسل فراولة للمخرج محمد علي، بطولة الفنانة نيللي كريم، يظهر عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

كما يشهد مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم أحمد أمين، كريم فهمي، محمود البزاوي، ومحمد كيلاني.

آيتن عامر ضيفة شرف مسلسل جودر.. ماجد المصري ونرمين الفقي في محارب

تنضم الفنانة آيتن عامر إلى ضيوف الشرف في موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث تشارك في مسلسل جودر للمخرج إسلام خيري، بطولة النجم ياسر جلال.

وتلعب خلال الأحداث دور «فاطمة»، الشخصية التي تؤديها الفنانة وفاء عامر، لكنها تقدمها في مرحلة عمرية أصغر.

ويظهر الفنان ماجد المصري، كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل محارب، الذي يضم عددا من ضيوف الشرف، بينهم نرمين الفقي ومحمود البزاوي.