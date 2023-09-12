ريمون مقار: تدخل الشركة المتحدة في الإنتاج أنقذ صناعة الدراما

قال المنتج ريمون مقار، إننا لدينا مشكلة كبيرة في سوق الدراما، والدولة وجدت أن هذه الصناعة تنهار، وهناك مسلسلات تتوقف عن الإنتاج بسبب التعثرات المادية التي تواجهها المحطات.

وأضاف مقار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار اليوم الثلاثاء، أن تدخل الشركة المتحدة في الإنتاج أنقذ صناعة الدراما، ونظم العملية، واستطعنا العمل معًا حتى تظل الدراما المصرية رقم واحد.

وأشار إلى أن اتحاد منتجين مصر تحت رعاية الشركة المتحدة، ولكن لا يتبعها، وهي للتحكم في مواجهة مشكلات الصناعة، ونستهدف من خلاله تطوير المحتوى وضبط أسعار السوق، وقدرة المنتج المصري على المنافسة.

ضمان استمرارية السوق المصرية في الدراما

وتابع أن التحديات التي تواجه الإنتاج الدرامي هي ضمان استمرارية السوق المصرية في الدراما، وعدم تقليل الأعمال نظرًا للظروف المحيطة، إضافة إلى أنه جرى مناقشة جدول أعمال طويل جدًا، أما الأسعار لم نستغرق في الحديث عنها وقتا كبيرا ولم نحددها حتى الآن.

تحديات كبيرة في سوق الدراما

وأكد أن الاتحاد هو الحلقة الأقوى في ضبط السوق، منوهًا بأن قوائم الأجور المعلنة مفبركة، كما أننا ناقشنا ضوابط الإنتاج بشكل عام، معقبًا: «من السذاجة تقليص الأشخاص الذين نعمل بهم، وليس من مصلحتنا ذلك».

وقال الدكتور محمد الباز، إن هناك تحديات كبيرة في سوق الدراما بمصر لذلك هناك مبالغات كثيرة جدًا من نجوم الدراما برفع أجورهم، ما يهدد صناعة الدراما لذلك لا بد من تنظيم هذه الصناعة.