«النقل»: معدل التداول بمحطة تحيا مصر وصل إلى 230 ألف حاوية 

أصدرت وزارة النقل، تقريرا، بمناسبة مرور عام منذ بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، موضحة أنه في الثاني عشر من فبراير العام الماضي 2023 انطلق أحد أهم المشاريع القومية في مجال النقل البحري، إذ بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية بعد عمل دؤوب وكفاح مستمر على عدة محاور بالتوازي سواء في إنشاء وتشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية، أو شراء وتركيب أحدث معدات تداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات.

نسبة الترانزيت من إجمالي التداول

وأشار التقرير إلى أنه بمتابعة معدلات أداء المحطة وصل معدل التداول إلى 230 ألف حاوية خلال هذا العام، ومن المخطط أن يزداد المعدل سنويا إلى أن تصل المحطة إلى أقصى طاقة استيعاب لها، ونجحت الشركة في المساهمة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، إذ بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35%، ما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء.

وأشار التقرير إلى أنه جرى استقطاب وتجهيز أطقم التشغيل، مع تنفيذ خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد، وكل ذلك رغم تحديات أزمة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية، كذلك نجحت الشركة في تأسيس شركة المشروع «Trans Misr Terminal» وتوج هذا المجهود بالافتتاح الرسمي للمحطة في 15 يونيو 2023 بتشريف رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه بعد مرور عام تقريبا على بدء تشغيل المحطة، وفي ظل الجهد المبذول من إدارتي التشغيل والتسويق لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية، نجحت شركة المشروع في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وجرى استقبال ما يزيد عن 280 سفينة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الآن.

استقبال السفينة «CMA CGM T.ROOSEVELT»

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات الشحن والتفريغ والاستغلال الأمثل للأرصفة؛ ما مكن المحطة من استغلال إمكانياتها الفنية واستقبال سفن ذات أحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية وبحمولات أكبر تتراوح من 9 إلى 12 ألف حاوية، وأخيرا 15 ألف حاوية.

وفي الرابع من فبراير 2024 استطاعت المحطة استقبال السفينة «CMA CGM T.ROOSEVELT» التابعة للخط الملاحي العالمي «CMA CGM» وهي أكبر سفينة حاويات وصلت ميناء الإسكندرية حتى الآن، والتي تصل حمولتها الكلية إلى 150 ألف طن وتستطيع حمل 15 ألف حاوية مكافئة كما أن طولها يصل الى 366 مترا، وعرضها 48 مترا، وغاطسها 16 مترا، وخلال رسوها بالمحطة جرى تداول عدد 1860 حاوية «شحن - تفريغ».