تفاصيل مشروعات هيئة ميناء الإسكندرية.. محطات تداول وتحديث الأسطول

أعلنت وزارة النقل، أن هيئة ميناء الإسكندرية، نفذت عدة مشروعات ضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة بضائع دحرجة سنويًا.

تعميق الممر الملاحي

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن الهيئة أيضًا عملت على تكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران بأعماق تصل إلى 20 متر تقريبًا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن، فضلًا عما يتم إنشاءه حاليًا من أرصفة ومحطات تخصصية بميناء الدخيلة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية.

كما تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنه يتم تنفيذ المشروعات وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة، حيث توفر هذه المشروعات آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

ونوهت إلى أنها تُسهم في زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، الأمر الذي يوفر العملة الصعبة بشكل كبير، مؤكدة أن استمرار جهود تطوير الموانئ المصرية لاستيعاب السفن الكبرى.