جامعة حلوان تحتفل بتخرج أول دفعة من كلية الطب (صور)

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب بالجامعة، متمنيا لهم مستقبلا مهنيا باهرا، بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية، من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية.

وقدم «قنديل»، الشكر والتحية لأولياء الأمور على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمة، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الطلاب وأن كان الطلاب هم أصحاب هذا الحفل، ولكن لا يمكن أن يتم تغافل دور الأب المربي والأم التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير.

منهج علمي مبتكر في «طب حلوان»

وذكرت جامعة حلوان، في بيان، أن كلية الطب احتفلت وسط أجواء مبهجة بتخرج أول دفعة من الكلية، بحضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وعدد من رؤساء الجامعة السابقين، ونواب رئيس الجامعة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن جامعة حلوان تتميز بمنهجها التعليمي المبتكر وبتشجيعها للبحوث العلمية وبرعايتها للإبداعات الفردية وخدمة المجتمع، ومن هذا المنطلق تهدف الكلية إلى إعداد خريج ذو كفاءة عالية، قادرا على ممارسة مهنة الطب وتقديم الرعاية الصحية متوافقا مع المعايير المهنية العالمية ومتحليا بأخلاقيات وشرف المهنة ومتطلع بأحدث التقنيات.

التحلي بأخلاق المهنة

وألقى الدكتور اسامة عبدالحي نقيب اطباء مصر كلمة يوصي الخريجين بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة، وأن يكونوا دائما يد العون لكل مريض ثم ردد وراءه الخريجون قسم الطبيب.

وقدمت الطالبة آية علاء، الأولى على الدفعة، كلمتها لزملائها، قالت فيها «اليوم بعد أن قطعنا هذه المسافة الطويلة ننظر إلى القادم بتفاؤل وثقة، وأدعوكم أن تكونوا ما أردتم لأنفسكم، وأن تجعلوا أهدافكم عالية تجاوزوا بها الواقع»، كما أعربت عن تقديرها للأساتذة والقيادات التي دعمت مسيرتهم التعليمية.