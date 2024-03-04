«العربي للقضاء الإداري» ينظم دورة تدريبية ويطلق منصة إلكترونية متكاملة

أعلن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصري، إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد.

تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية

‎جاء ذلك خلال الدورة التدريبية الأولى التي عقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري بعنوان «دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية»، على مدار اليوم وغدا بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلين لـ10 دول عربية.

‎وهذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري، وعدد من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

وعلى هامش الدورة، وقع المستشار محمد بن ناصر رئيس مجلس الدولة الجزائري وثيقة انضمام دولة بلاده للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، ليصبح العضو رقم 15 في الاتحاد.

جدول أعمال الندوة

‎ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

‎الجدير بالذكر، أن الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في 12 ديسمبر 2015، بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري.