افتتاح الدورة التدريبية عن «النظائر البيئية» بمشاركة ممثلي 9 دول عربية

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، دورة تدريبية متقدمة عن «استخدام النظائر البيئية في التعرف على التغيرات المناخية وآثارها الهيدرولوجية ووسائل التأقلم معها» والتي تعقد على مدار 5 أيام، ويشارك في الدورة 28 مشاركًا من 11 دولة عربية وتشمل «الأردن، موريتانيا، السعودية، تونس، سوريا ، العراق، البحرين، عمان، البحرين،».

افتتح الندوة عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والدكتورة نادية لطفي رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي والدكتور يحيى شخاترة ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية والمنسق العلمي للدورة، والدكتور مصطفى عبدالحميد صادق أستاذ الهيدرولوجيا البيئية بقسم المواقع والبيئة بمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي والمنسق المحلي.

إتاحة الفرصة أمام العاملين والمتخصصين والمهتمين بالتغيرات المناخية

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، في جلسة الافتتاح، إنَّ هذه الدورة هي الأولى في أنشطة التعاون العلمي بين هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية خلال هذا العام وأن أنشطة التعاون تشمل دورات تدريبية وورش عمل ومشروعات للتعاون.

ولفت إلى أنَّ الدورة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام العاملين والمتخصصين والمهتمين بـ التغيرات المناخية وآثارها الهيدرولوجية والبيئية وطرق التأقلم معها والتصدي لآثارها السلبية، وتشمل الدورة التعرف على الأساسيات النظرية والخطوات العملية والتطبيقية التي تساعد على توفير بيانات دقيقة لدعم واتخاذ القرار نحو استدامة الموارد المائية وكفاءة استخدامها في برامج التنمية المستدامة.

التعرف على المناخ القديم والتغيرات الحالية

وقال الدكتور يحيي شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للدورة بان محاور الدورة تشمل المفاهيم الأساسية للنظائر البيئية واستخدامها في الدراسات المناخية والهيدرولوجية والنظائر البيئية وتغيراتها في الدورات الطبيعية الهيدرولوجية والمناخية والجوية واستخدام القياسات النظائرية والنماذج المناخية في التعرف على المناخ القديم والتغيرات الحالية والتوقعات المستقبلية.

تحقيق القاعده المعلوماتية

صرح الدكتور مصطفى صادق المنسق الوطني للدورة بأن التقنيات النووية باستخدام النظائر المشعة مثل الأكسيجين 18 والديوتريوم والتريتيوم والكربون 14، والكربون 13، والنيتروجين 15 تساعد على توفير معلومات دقيقة عن المياه والمناخ والبيئة، وتتكامل هذه المعلومات مع التقنيات الأخرى في سبيل تحقيق القاعدة المعلوماتية التي تساعد على التصدي لتحديات التغيرات المناخية لافتا الي تقنية النظائر البيئية تعتمد على مفهوم اقتفاء الأثر، إذ تحمل نظائر الكربون والأكسيجين والهيدروجين والنيتروجين للمكونات المختلفة في النظم الهيدرولوجية والمناخية والبيئية.

تطوير قدرات البحث والتطوير

صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تدعم الأنشطة العلمية وأنشطة التعاون مع الهيئة العربية لـ الطاقة الذرية لأنها تساعد على تطوير قدرات البحث والتطوير للكوادر العربية وتدعم التعاون لخدمة المجتمعات العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.