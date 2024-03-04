إجراء 2866 عملية قلب مجانا للمرضى غير القادرين في الدقهلية 

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تنفيذ 2866 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك منذ بدء العمل حتى الآن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

إجراء 2866 عملية قلب

وبحسب بيان صحفي لجمعية الأورمان، جاء ذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتها وسلامتها وتحقيق حياة كريمة وآمنة لها.

عمليات قلب مفتوح للمرضى غير القادرين

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، تم إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.