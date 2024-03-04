انطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في مصر 2024 - 2029»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء.

تحقيق رؤية مصر 2030

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والتي تم إعدادها بدعم من منظمة يونيسف، وبالاشتراك مع جميع الجهات المعنية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل، من خلال مشروعات عدة تنفذها الدولة مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية.

حملات توعوية للاستثمار في الطفولة

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها، أنه تم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات التي تهدف إلى الاستثمار في الطفولة.

وتابعت، بأن الحكومة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، فضلًا عن مُواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال.