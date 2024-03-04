إزالة 174 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 22 في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 174 حالة تعد منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ22، تنوعت ما بين إزالات لبناء دون ترخيص ومخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا استمرار رصد وإزالة كل حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

إزالة التعديات في المهد

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ22، لتذليل معوقات العمل أولًا بأول والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس.

متابعة يومية من غرفة عمليات المحافظة

وأكد محافظ المنوفية ضرورة التنسيق الكامل مع كل جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا، موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدف من الموجة.